اتفاق نيابي على احالة جميل الشمري إلى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين

2019/12/01 | 00:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن تحالف سائرون، صادق السليطي، اليوم السبت، على وجود اتفاق نيابي على احالة الفريق الركن جميل الشمري إلى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين.

وقال السليطي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "هناك اتفاقا نيابيا على احالة الفريق الركن جميل الشمري إلى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين".

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