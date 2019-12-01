رئيس الجمهورية : نتابع احداث النجف على اعلى المستويات وستكون هناك حلول

2019/12/01 | 00:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، على متابعته للاحداث التي حصلت في النجف، لافتا انه ستكون هناك حلول .

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المحافظ اتصل هاتفيا برئيس الجمهورية برهم صالح لاطلاعه على الاحداث المؤسفة والجارية في المدينة المقدسة".

وأضاف الياسري انه "تم اطلاعه على اخر المستجدات والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الحكومة المحلية والاجهزة الامنية وجميع وشرائح المجتمع النجفي الكريم لدرء الفتنة".

فيما اكد رئيس الجمهورية برهم صالح انه "ستكون هناك حلول ناجعة فيما يحصل في النجف الاشرف وان الرئاسة تتابع ذلك".

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