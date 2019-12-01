مكتب المالكي ينفي ترشح الاخير لرئاسة الوزراء

2019/12/01 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

نفى المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، الانباء حول ترشح الاخير لمنصب...





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