إحالة الفريق الركن جميل الشمري إلى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين

2019/12/01 | 00:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب صادق السليطي، السبت، عن إحالة “جميل الشمري”، الى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين.وقال السليطي في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب المنتفض على الظلم والفساد ،كل أنواع القمع والقتل في محافظات العراق، ولاسيما ذي قار العزيزة ، بسبب قمع السلطات الأمنية للمتظاهرين السلميين، في مخالفة لكل […]

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