محمد شياع السوداني ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء

2019/12/01 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

نفى النائب عن دولة القانون، محمد شياع السوداني، السبت، ترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال السوداني...





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