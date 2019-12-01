2019/12/01 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال السوداني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد شياع السوداني ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ بغداد
نفى النائب عن دولة القانون، محمد شياع السوداني، السبت، ترشح لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال السوداني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد شياع السوداني ينفي ترشحه لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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