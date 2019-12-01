شاهد.. محتجو لبنان يوقدون شموع الحزن على ضحايا تظاهرات العراق ويهتفون بالمطالب المشتركة

2019/12/01 | 00:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضامن محتجو لبنان على ضحايا تظاهرات العراق، بإيقاد شموع الحزن قبالة مبنى السفارة العراقية في بيروت، ويهتفون بالمطالب المشتركة التي خرج من أجلها محتجي البلدين.وسقط أكثر من 80 شهيدًا من متظاهري الناصرية والنجف وبغداد، خلال الثلاثة أيام الماضية برصاص القوات الأمنية وهي من أكثر الأيام دموية منذُ انطلاق الاحتجاجات في العراق.[…]

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