المتظاهرون العراقيون يعتبرون استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

2019/12/01 | 00:53 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

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