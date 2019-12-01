إعفاء وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزعلي من منصبه

2019/12/01 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، قراراً بإعفاء الوكيل الأقدم للوزارة عقيل الخزعلي من منصبه.

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