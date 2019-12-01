أطباء هنود يجرون عمليات معقدة في مستشفى ابن الهيثم

2019/12/01 | 01:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شذى الجنابي

وصل فريق طبي هندي الى مستشفى ابن الهيثم للعيون لاجراء عمليات جراحية معقدة ومجانية فيها. افاد بذلك مدير مستشفى ابن الهيثم للعيون في بغداد الدكتور عمار فؤاد عيسى بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»، موضحا ان الفريق الذي وصل الى المستشفى سيجري عمليات جراحية معقدة خاصة بزراعة القرنية بمشاركة اطباء عراقيين، منوها بانها ستتم مجانا وعلى نفقة وزارة الصحة والبيئة، موضحا ان دائرة صحة الرصافة أمنت جميع احتياجات الوفد من الادوية والمستلزمات الطبية الى جانب الملاكات الطبية الساندة.

من جانبه، افاد رئيس لجنة القرنيات في المستشفى والمسؤول عن استقبال الوفود الطبية الاجنبية الدكتور خضير عباس الطائي بحديث خاص لـ”الصباح” بان الفريق الطبي الهندي سيجري عمليات جراحية لمدة اسبوع، سيتجاوز عددها 50 عملية، منها عمليات زرع قرنية بسيطة وجزئية، التي عدها عمليات معقدة وباهظة الكلفة، بيد انها ستكون مجانية في المستشفى، منوها بأن تلك العمليات تصنف بكونها من العمليات المعقدة لكونها تحتاج الى دقة ومهارة كبيرتين لضمان نجاحها.

واضاف ان استقدام تلك الفرق الطبية الاجنبية سيخفف عن كاهل المواطن عناء السفر ويساعد على تخفيف معاناة المرضى الذين يتم ارسالهم لتلقي العلاج في المستشفيات الاجنبية، فضلا عما يوفره هذا البرنامج الصحي من مبالغ مالية طائلة سوف تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات نوعية طبية وعلاجية لشريحة واسعة

من المرضى .

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