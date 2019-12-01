ابو كلل: الامريكي عدنان الزرفي يحاول تخريب النجف كي يكون رئيس الوزراء القادم

2019/12/01 | 01:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، بليغ ابو كلل، السبت، ان النائب عدنان الزرفي يحاول تخريب النجف كي يكون رئيس الوزراء القادم.

وقال في تغريدة تابعتها "الغد برس"، ان "الامريكي عدنان الزرفي من رؤوس الفتنة والتحريض في النجف الأشرف لاستهداف قبر الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم! الكل يعرف بمن يرتبط، يريد أن تخرب النجف الأشرف كي يكون رئيس الوزراء القادم! هيهات أن نعطي ذلك لمن لديه جنسية أمريكية".

واضاف "الشرفاء لك بالمرصاد وستدفع الثمن قانونيًا!".

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