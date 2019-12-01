استشهاد اثنان من منتسبي الدعم اللوجستي بالحشد الشعبي في الانبار

2019/12/01 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

استشهد اثنان من منتسبي معاونية الدعم اللوجستي بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، فيما اصيب ثلاثة آخرون بحادث سير اثناء اداء الواجب على الطرق

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