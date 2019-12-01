خبير عسكري: اسرائيل لا تتحمل سقوط 1200 صاروخ يوميا

2019/12/01 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

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اكد خبير عسكري إسرائيلي، إن "الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليس بوسعها تحمل سقوط 1200 صاروخ يوميا في أي مواجهة عسكرية قادمة".

وقال، رون بن

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