عشائر ذي قار تساند القوات الأمنية وتمنع دخول الغرباء إلى المحافظة

2019/12/01 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عشائر محافظة ذي قار دعمها للقوات الأمنية بكافة صنوفها لفرض الامن.

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