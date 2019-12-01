أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : أولا :

2019/12/01 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ منذ عدة سنوات إتصل بى شخص من السعودية يبدو أنه من أهل القرآن ، سألنى ( لماذا لا تحج الى البيت الحرام ) .وجدت نفسى أنفجر فى البكاء لأن طريقته فى السؤال كانت تحمل نوعا من الإستنكار وتحملنى مسئولية التقصير فى أداء فريضة الحج .قلت له ظروفى ، وبعدها كلما تذكرت هذا الموقف أشعر بالخجل من نفسى إذ فقدت السيطرة على أعصابى مع شخص لا أعرفه .كان الحج أملا يقترب من المستحيل ، نظرا لموقفى الدينى والسياسى......

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