2019/12/01 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور 1 ـ منذ عدة سنوات إتصل بى شخص من السعودية يبدو أنه من أهل القرآن ، سألنى ( لماذا لا تحج الى البيت الحرام ) .
وجدت نفسى أنفجر فى البكاء لأن طريقته فى السؤال كانت تحمل نوعا من الإستنكار وتحملنى مسئولية التقصير فى أداء فريضة الحج .
قلت له ظروفى ، وبعدها كلما تذكرت هذا الموقف أشعر بالخجل من نفسى إذ فقدت السيطرة على أعصابى مع شخص لا أعرفه .
كان الحج أملا يقترب من المستحيل ، نظرا لموقفى الدينى والسياسى......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : أولا :) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجدت نفسى أنفجر فى البكاء لأن طريقته فى السؤال كانت تحمل نوعا من الإستنكار وتحملنى مسئولية التقصير فى أداء فريضة الحج .
قلت له ظروفى ، وبعدها كلما تذكرت هذا الموقف أشعر بالخجل من نفسى إذ فقدت السيطرة على أعصابى مع شخص لا أعرفه .
كان الحج أملا يقترب من المستحيل ، نظرا لموقفى الدينى والسياسى......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : أولا :) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - الأسبوع الماضى أديت فريضة الحج فى أواخر الأشهر الحُرُم : أولا :) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).