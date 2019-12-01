بالوثيقة.. تهديد لاصحاب المحال القريبة من اماكن التظاهر مصحوباً برصاصة

2019/12/01 | 01:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتشرت وثيقة تتضمن تهديداً لاصحاب المحال التجارية القريبة من اماكن التظاهرة تحمل توقيع بأسم {ثوار الأحرار} مصحوبة برصاصة من أجل ان يلتزموا بالاضراب العام وعدم الخروج الى العمل.

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