فيسبوك يكافئ شابا عراقيا لإبلاغه عن ثغرة في الموقع

2019/12/01 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

اعلن مركز الاعلام الرقمي، امس السبت، قيام شركة "الفيسبوك" بمكافئة الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير" بعد ابلاغه عن ثغرة جديدة في الفيسبوك.

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