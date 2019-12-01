الجيش التركي ينشئ نقاط عسكرية جديدة شرقي سورية

2019/12/01 | 02:00 - المصدر: العهد نيوز

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أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمواصلة الجيش التركي إنشاء نقاط عسكرية جديدة وتعزيز مواقعه التي أقامها سابقا بقوات مسلحة شمال شرق سورية.

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