غياث نعيسة - الغضب الشعبي يتنامى في مناطق النظام : الموجة الثورية الجديدة قادمة

2019/12/01 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غياث_نعيسة لا يزال نظام الطغمة، رغم الخراب الذي اوصل البلاد اليها، أسيرا لنفس سياساته السابقة، فهو من جهة يكمم الأصوات المعارضة عبر سياسة القمع والاعتقالات والترهيب، وفي نفس الوقت يجيب بشكل مستهتر ومبتذل على التدهور، أن لم يكن الانهيار، لمستوى معيشة غالبية السوريين.وفي محاولة منه لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي، أعلن نظام الطغمة عن زيادة الاجور والرواتب ، ولكن اجراءه هذا لم يكن الا طباعة لأوراق لا قيمة فعل......

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