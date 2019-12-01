2019/12/01 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث متى نحيا؟ متى نتحد؟ وكيف؟لا يفوت المناضلون وغير المناضلين فرص رثاء الموتى والشهداء، وحتى "رفع أكف الضراعة" من أجل الشفاء، خاصة في صفوف العائلات والأصدقاء والرفاق..ليس ذلك عيبا، إذا كان نابعا من صدق المشاعر ونبلها ومن ود العلاقات الإنسانية والاجتماعية ومن عمق الالتزام النضالي..إنه واجب إنساني قبل أن يكون واجبا نضاليا.جميل أن نرثي موتانا، اعترافا بطيبوبتهم وبجميلهم، وتقديرا لبطولات......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن أحراث - نرثي الموتى، ومن يرثي الأموات/الأحياء؟!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حسن أحراث - نرثي الموتى، ومن يرثي الأموات/الأحياء؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).