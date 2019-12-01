القضاء الأعلى يشكل هيئة للتحقيق العاجل في أحداث ذي قار

2019/12/01 | 02:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / مراسلو الصباح

دعَا مجلس القضاء الأعلى الذي شكل هيئة للتحقيق العاجل في أحداث محافظة ذي قار الأخيرة المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم، وبينما اتفق متظاهرو محافظات بغداد وكربلاء وميسان وذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى والديوانية والنجف على الانسحاب من المناطق غير المخصصة للتظاهر ومنع أي احتكاك مع القوات الامنية، أعلنت عدد من المحافظات الحداد الرسمي على الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وفي وقت أشادت فيه مديرية شرطة ذي قار بدور الناشطين المدنيين والصحفيين وبعض فئات المجتمع في المحافظة ممن ساندوها في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة يوم أمس الأول الجمعة، شهدت تقاطعات مركز محافظة الديوانية انسحاب المتظاهرين تلبية لدعوات اطلقتها عدة جهات للحفاظ على سلمية التظاهرات.



وفي كربلاء، دعت قيادة شرطة المحافظة المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية لمنع حرف التظاهرات السلمية عن مسارها، وبدأ المواطنون حملة كبرى لتنظيف الشوارع من اعمال الحرق والتخريب.



وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "الصباح": إن "المجلس شكل هيئة تحقيقية للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين"، مبيناً أن "اللجنة شكلت من ثلاثة نواب لرئيس محكمة استئناف ذي قار".كما دعا المجلس في بيان ثان المصابين وذوي الشهداء إلى "مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".

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