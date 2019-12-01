إعادة أراضي خمسة معسكرات إلى المالية

2019/12/01 | 02:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

باشرتْ وزارة العدل اجراءات إلغاء تخصيص اراضي خمسة معسكرات الى وزارة الدفاع واعادتها الى وزارة المالية بحسب قرار مجلس الوزراء.

وقال معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالوزارة جلال علي ردام، في حوار خاص اجرته معه "الصباح": إن عملية توزيع الاراضي بين المستحقين تمر باجراءات عدة، بينما تأتي عملية التسجيل العقاري بالمرحلة الاخيرة، مبينا ان فرز قطع الاراضي يبدأ بتهيئة المواقع واعداد التصاميم من لجان مختصة بالدوائر المعنية بالتنسيق مع التسجيل العقاري من خلال تنسيب مختصي مسح الاراضي للاشتراك باللجان ضمن الحملة الوطنية لتوزيع قطع الاراضي كجزء من عملية الاصلاح الهادفة الى توفير سكن ملائم لكل مواطن.

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