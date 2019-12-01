صحة ذي قار تنفي شمولها بعطلة الحكومة المحلية

2019/12/01 | 02:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

وضحت دائرة صحة ذي قار، امس السبت، أن "المستشفيات في المحافظة غير مشمولة بالعطلة التي أعلنتها الحكومة المحلية.

وذكرت الدائرة في بيان

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