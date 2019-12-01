2019/12/01 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # خصوم في حضيرة الايجاد.رفض الصومال وجيبوتي لرئاسة كينيا لمنظمة الايجاد، قاد لانتخاب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لرئاستها، إذ ظلت كل من إثيوبيا وكينيا خلال السنوات الماضية تسيطران على المنظمة، في حين أن هناك مؤشرات كانت قد تجلت قبل إنعقاد المؤتمر ١-;-٣-;- للإيجاد ما بين ٢-;-٨-;-٢-;-٩-;- نوفمبر ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجاءت عل......

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