تلوث الجو يتسبب بإغلاق مدارس وجامعات في إيران

2019/12/01 | 05:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتسبّب تلوث الهواء بإغلاق مدارس وجامعات، أمس السبت، في مناطق من إيران بينها العاصمة طهران التي غطتها سحابة من الضباب الدخاني السام.ونصحت السلطات الشباب والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض في الجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم، فيما تم تعليق الأنشطة الرياضية بداية أسبوع العمل في الجمهورية الإسلامية.وأعلن نائب محافظ طهران محمد تقي زاده قرار إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة، عقب اجتماع لجنة الطوارئ المعنية بتلوث الهواء.ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن تقي زاده قوله «بسبب زيادة تلوث الهواء، سيتم إغلاق روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم العالي في محافظة طهران».وأشار نائب محافظ طهران لاحقًا إلى أن المدارس ستبقى مغلقة اليوم الأحد كذلك.وقال «بعد فحص مؤشر التلوث في طهران (...) تم اتّخاذ قرار بإغلاق جميع المدارس في محافظة طهران، باستثناء مناطق فيروز كوه ودمافند وبرديس».وأفادت الوكالة أنه تم تطبيق نظام سير بالتناوب بين لوحات التسجيل المفردة والمزدوجة للحد من عدد المركبات الخاصة على طرق العاصمة إضافة إلى حظر سير الشاحنات في طهران.وأفاد تقي زاده أنه سيتم إلغاء الخطة الأحد، لكن حظر الشاحنات سيستمر.وأضاف أنه سيتم تعليق جميع الأنشطة في مناجم الرمل والمصانع في طهران التي تساهم بتلوث الهواء، بدون تحديدها.

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