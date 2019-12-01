2019/12/01 | 06:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا بالبصرة : انتشار دوريات للقوات الامنية في الشوراع وقرب التقاطعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 06:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا بالبصرة : انتشار دوريات للقوات الامنية في الشوراع وقرب التقاطعات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا بالبصرة : انتشار دوريات للقوات الامنية في الشوراع وقرب التقاطعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).