2019/12/01 | 07:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف "النصر" العراقي يطرح مبادرة وطنية أولويتها سحب الثقة من الحكومة الحالية فورا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 07:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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