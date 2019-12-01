لحظة الاعتداء بزجاجات حارقة على القوات الأمنية بكربلاء

2019/12/01 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة اصابة عدد من رجال الأمن بعد استهدافهم بالزجاجات الحارقة....

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