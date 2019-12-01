زهير الخويلدي - فن طرح السؤال بما هو المقام اللائق بالفيلسوف

2019/12/01 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " السؤال الفلسفي هو ذخيرة المعنى وتقوى الفكر" إذا تساءل المرء عن الأهداف المرجوة من الفلسفة، فمن الواضح أنه سيصطدم بالعديد من المشاكل وربما تحجب مشاكل المنفعة والجدوى مشاكل التعريف والتحديد ومشكلة النشأة والميلاد ومشكلة تاريخ المعارك والمصير والحضور في الواقع الاجتماعي والعلاقة التي تقيمها مع العلوم والمنزلة التي تحتلها في الثقافة.لكن أين بدأ تاريخ الفلسفة بالضبط؟ ومن أين بدأت تاريخها ؟ و......

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