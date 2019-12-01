الرافدين: توطين رواتب عدد من موظفي الدولة ومنحهم السلف الكترونياً

2019/12/01 | 08:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.

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