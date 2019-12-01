شاهد: تمنيات عراقية من عبد المهدي لفضح اللصوص

2019/12/01 | 08:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسابيع من الاحتجاجات في العراق وتدخلات خارجية واجندات مشبوهة، ومساع من المرجعية الدينية لتصويب الامور.في ظل كل هذا، اعلن رئيس الحكومة عادل عبد المه...

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