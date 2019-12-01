الرافدين يعلن توطين رواتب عدد من موظفي الدولة ومنحهم السلف الكترونياً

2019/12/01 | 08:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، يوم الاحد، عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها.

واشار الى انه بإمكان حاملي الماستر كارد الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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