سماع دوي انفجار شمالي لندن

2019/12/01 | 08:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق في تقارير عن دوي انفجار شمالي لندن.

وقالت شرطة لندن في تغريدة إنها "على إطلاع بتقرير حول دوي انفجار في منطقة شمالي لندن"، مضيفة إنه "لا يوجد تقارير عن حدوث إنفجار".

ولفتت الشرطة إلى أنها "تحقق في الحادث، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق".

ولاحقا، قالت الشرطة إن "الصوت العالي الذي سُمع شمالي لندن كان نتيجة انطلاق إحدى طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ولا سبب يدعو للقلق".

​وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، كريسيدا ديك.أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

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