2019/12/01 | 08:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تضامن العشرات من متظاهري ساحة التحرير، ليلة الاحد، مع شهداء مدينة الناصرية، ومحافظة النجف.واوقد المتظاهرون في بغداد شموعاً واقاموا استذكاراً لشهداء المحافظات التي تعرض ابنائها للقتل، في مشهد مؤثر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. اكفاء ملطخة بالدماء في ساحة التحرير تضامناً مع شهداء الناصرية والنجف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. اكفاء ملطخة بالدماء في ساحة التحرير تضامناً مع شهداء الناصرية والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).