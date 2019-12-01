“صورة”.. مسؤول عراقي اخر ينفي ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء

2019/12/01 | 08:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني ،اليوم الاحد، ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.وقال السوداني في تغريدة على “تويتر”، “لست مرشحاً لاي جهة سياسية وصوتي ودعمي الكامل سيكون لصوت الشعب في اختيار رئيس وزراء جديد يعيد الامل بالوطن الذي نريد”.وتداولت مواقع اعلامية ترشيح السوداني برفقة اسماء اخرى لمنصب رئيس […]

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