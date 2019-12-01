بارزاني يعلق على هجمات كركوك وكولجو ويحث على تسريع التنسيق العسكري

2019/12/01 | 08:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، إن الهجمات التي شهدتها كركوك وبلدة كولجو تشير الى أن داعش يعمل على تنظيم صفوفه، مشدداً على ضرورة تسريع خطوات التنسيق العسكري بين حكومة الإقليم وبغداد.

وقضى ثلاثة من أفراد الأمن بينهم مدير دائرة الآسايش في بلدة كولجو الواقعة في قضاء كفري ضمن منطقة كرميان في هجوم شنه داعش في وقت متأخر من ليل الجمعة.



واستبق التنظيم هجومه على البلدة بقصف نفذه بواسطة قذائف المورتر (الهاون).

وبعد ساعات، وقعت ثلاثة تفجيرات في وسط كركوك مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.



واستهدفت الهجمات مناطق قريبة من السوق.

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وهذه أحدث هجمات يشنها داعش في المناطق المتنازع عليها وخصوصاً تلك التي تقع على خط التماس بين القوات العراقية والقوات الكوردية.

وقال بارزاني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني يوم أمس "هذه الهجمات الإرهابية تشير الى أن تنظيم داعش الإرهابي يعاود تنظيم صفوفه ولايزال يمثل تهديداً للأمن والاستقرار"، مضيفاً "أن قلع جذور الإرهاب بحاجة الى التنسيق الدولي الأكثر".

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وتابع "وفي سبيل إنهاء التهديدات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم، لا بد من تسريع خطوات التنسيق الأمني والعسكري في تلك المناطق بين حكومة الإقليم وبغداد".

وكان بارزاني يشير في بيانه الى المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد بما في ذلك كركوك التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ استفتاء الاستقلال.

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ويوم امس، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن تنظيم داعش لم يندحر بعد وإنه لا يزال يشكل تهديداً، وطالب المجتمع الدولي بمساعدة بغداد واربيل لردعه.





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