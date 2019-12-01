جميل الشمري يودع منزله في الديوانية والمحتجون يشعلونه بالنيران

2019/12/01 | 09:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق اقدم المئات من المحتجين في ساعة متأخرة من ليلة السبت، على اضرام النيران بمنزل قائد شرطة ذي قار جميل الشمري.وقال مراسل “يس عراق”، إن “المحتجين حرقوا منزل الفريق جميل الشمري في الديوانية، تحديداً منطقة حي المدراء”.وأعلن عدد من شيوخ عشائر محافظة ذي قار هدر دم الفريق الركن جميل الشمري، والتبرؤ […]

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