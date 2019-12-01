2019/12/01 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المبيعات عبر الإنترنت في "الجمعة السوداء" (بلاك فرايداي) في الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 7,4 مليار دولار هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7.4 مليار.. إجمالي مبيعات "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7.4 مليار.. إجمالي مبيعات "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).