مصرف الرافدين يمنح سلفا الكترونية للموطنة رواتبهم

2019/12/01 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توطين رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر الدولة ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.

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