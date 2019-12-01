بالفيديو: ما السبب الرئيس وراء استقالة عبدالمهدي؟

2019/12/01 | 09:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأوساط الشعبية في مدينة البصرة جنوبي العراق عن ارتياحها لإعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته.وشهدت شوارع المحافظة مسيرات حاشدة ...

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