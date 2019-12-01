إعادة فتح الجسر المعلق وسط البصرة بعد غلقه من قبل المتظاهرين

2019/12/01 | 09:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس" في محافظة البصرة، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر المعلق وسط المحافظة، بعد غلقه من قبل المتظاهرين.

وقال مراسلنا إن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر المعلق صباح اليوم بعد غلقه من قبل المتظاهرين منذ ليلة أمس، مؤكداً أن جميع الطرق والتقاطعات والجسور في مدينة البصرة سالكة وانسيابية حركة المركبات.

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