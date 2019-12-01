الصين تصرّ على إلغاء التعريفات الجمركية أولاً للمضي بالاتفاق التجاري مع أمريكا

2019/12/01 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأحد، أن بكين تصر على إلغاء التعريفات الجمركية كجزء من المرحلة الأولى للاتفاق التجاري مع واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءا من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وأضافت "تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 كانون الأول المقبل لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات".

وكانت كيليان كونواي، مستشارة البيت الأبيض، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد، مؤكدا عزمه إبرام هذه الصفقة.

وقال ترامب للصحفيين "المفاوضات مع الصين (حول الصفقة التجارية) تجري بشكل جيد"، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لإبرام الصفقة لإنهاء الحرب التجارية.

ونقلت وكالات أنباء أمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤجل رفع الرسوم عن السلع الصينية، الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ 15 كانون الأول المقبل، وأن إبرام الاتفاقية التجارية يمكن أن يؤجل إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، أعرب رئيس الوفد الصيني إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هي، عن تفاؤل حذر حول توقيع الجزء الأول من الاتفاقية التجارية.

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