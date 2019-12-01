“بالصور”.. ماجد المهندس يستفز العراقيين مجدداً وفتاة سعودية تلقنه درساً عن حب العراق!

2019/12/01 | 09:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استفز الفنان العراقي ماجد المهندس الذي يقيم في المملكة العربية السعودية، مشاعر العراقيين مجدداً بعد تغريدة نشرها على “تويتر” يجدد فيها البيعة للعاهل السعودي في الذكرى الخامسة لتوليه عرش البلاد.وانتقد متابعو الفنان تغاضيه الواضح عن ما يحدث في العراق، مؤكدين انه لم يكلف نفسه حتى بالتضامن مع الثورة في العراق وضحاياها […]

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