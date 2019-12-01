2019/12/01 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: محمد رضا مبارك ثورة الشباب في العراق هي الحدث الاكبر في تاريخ العراق المعاصر ولها امتدادها في الذاكرة الوطنية ما بقي الدهر هذا الحدث الاستثنائي والنادر هو الذي يصنع وجودا جديدا عصرا مختلفا عن كل العصور إذ ينهض من بين الرماد والكسل اليومي فتية عظماء يغيرون وجه الوطن بعد ما دب اليأس في النفوس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثورة الشباب في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثورة الشباب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).