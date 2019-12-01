دخول شاحنات عسكرية أمريكية من العراق إلى شمال سوريا

2019/12/01 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن التلفزيون السوري، دخول 20 شاحنة أمريكية عبر الحدود العراقية السورية إلى داخل الأراضي السورية.

ونشرت قناة "السورية" على حسابها في "فيسبوك" خبرا يفيد بـ "دخول 20 شاحنة تتبع لقوات الاحتلال الأمريكية من العراق إلى محافظة الحسكة محملة بمساعدات لوجستية".

وأعادت 60 آلية عسكرية وعربات وشاحنات تابعة للقوات الأمريكية تموضعها، قبل أيام، في منطقة رميلان قريبا من حقول النفط بعد سحبها من غالبية مواقعها في الريف الشمالي لمحافظة الرقة والريف الغربي لمحافظة الحسكة.

كما عبر مدينة الحسكة، في الأيام القليلة الماضية، رتل مؤلف من نحو 20 آلية من عربات عسكرية وحاملات سيارات رباعية الدفع وشاحنات وقود، تابع للقوات الأمريكية، واتجه جنوبا على طريق الشدادي- دير الزور.

وقام الجيش الأمريكي قبل بداية عملية "نبع السلام" العسكرية للجيش التركي في شمال سوريا، بسحب وإعادة قواته ومعداته أكثر من مرة، حيث عادت هذه القوات إلى التمركز في عدد من القواعد التي تم الانسحاب منها، ومنها قاعدة "قسرك" بريف الحسكة و"صرين" بريف حلب و"الجلبية" بريف الرقة.

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