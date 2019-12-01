تعرف على درجات الحرارة اليوم في مدن كوردستان

2019/12/01 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد درجات الحرارة لليوم الاحد في مدن اقليم كوردستان.

وحسب توقعات المديرية فإن درجات الحرارة في مدن اقليم كوردستان ستكون على النحو التالي:

أربيل:

العظمى 19

الصغرى 10

السليمانية:

العظمى 18

الصغرى 7

دهوك

العظمى 17

الصغرى 9

كركوك

العظمى 20

الصغرى 10

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