بالصور.. أهالي الناصرية يقومون بحملة تنظيف لشوارع المدينة

2019/12/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الأحد (1 كانون الأول 2019)، أن المرحلة المقبلة تختلف اختلافا جذريا عن سابقاتها فيما يخص اختيار رئيس الوزراء وستكون بعيدة كل البعد عن الاتفاقات والمحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى

بغداد اليوم ـ بغداد

نفى النائب عن دولة القانون، محمد شياع السوداني، السبت، ترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال السوداني في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "ليس مرشح عن اية جهة سياسية، وصوته ودعمه الكامل سيكون للشعب ولصوته في اختيار ر

بغداد اليوم ـ بغداد

نفى المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، الانباء حول ترشح الاخير لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال مدير المكتب، هشام الركابي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "نوري المالكي لا يسعى للعودة ا

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