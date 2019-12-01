استراليا .. تشغيل اول نظام كامرات في العالم لرصد استخدام الهاتف أثناء القيادة

2019/12/01 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الاسترالية اليوم الاحد، تشغيل أول نظام بالعالم لكاميرات مخصصة لرصد استخدام الهاتف أثناء القيادة.

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