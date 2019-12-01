7,4 مليار دولار مبيعات يوم «الجمعة الأسود»

2019/12/01 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

سجلت المبيعات عبر الإنترنت في يوم "الجمعة الأسود" في الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 7,4 مليار دولار هذا العام، مع ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الشراء التي تتم بواسطة هواتف ذكية، وفقا لاحصاءات صدرت السبت عن شركة أدوبي اناليتيكس.

وقالت الشركة إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19,6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وثاني يوم من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت، أي أقل بقليل من الـ7,9 مليار دولار التي أنفقها المستهلكون خلال يوم "سايبر مونداي" العام الماضي، وهو اليوم الذي يلي يوم الجمعة الأسود.

وتراقب أدوبي أناليتيكس تعاملات 80 من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وهذا العام سُجل استخدام الهواتف الذكية لاجراء 39 بالمئة من عمليات الشراء عبر الإنترنت، اي بزيادة 21 بالمئة عن العام الماضي.

وقال تايلور شراينر المحلل الرئيسي ورئيس "أدوبي ديجيتال انسايتس" انه "مع قرب حلول عيد الميلاد الآن، تزايد عدد المستهلكين الذين تناولوا هواتفهم للشراء بدلا من الوقوف في الطوابير".

أما الألعاب الأكثر مبيعا فكانت دمى لول سيربرايز وألعاب متعلقة بالجزء الثاني من فيلم "فروزن"، وفي فئة العاب الفيديو تصدرت "فيفا 20" و"مادين 20" و"نينتاندو سويتش" القائمة.

وفي فئة الاجهزة الالكترونية سجلت حواسيب "آبل" وسماعات "ايربود" وتلفزيونات سامسونغ أعلى المبيعات.

وتتوقّع أدوبي اناليتيكس أن يسجل "سايبر مونداي" مبيعات قياسية قد تصل الى 9,4 مليار دولار، بزيادة 19 بالمئة تقريبا عن العام الماضي.

وقالت الشركة ان المستهلكين أنفقوا 4,2 مليار دولار للشراء عبر الإنترنت خلال عطلة عيد الشكر الخميس.

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