«بريكست» يهدد القدرة التنافسية لقطاع السيارات البريطاني

2019/12/01 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالب قطاع صناعة وتجارة السيارات في بريطانيا بإقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) ومخاوف القطاع من تكبد خسائر كبيرة جراء ذلك.



وفي إشارة إلى التراجع الأخير في حجم الإنتاج، قال مايك هويس، رئيس اتحاد جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا (إس إم إم تي): «قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي مهددة».

وطالب هويس الحكومة البريطانية المقبلة بأن تعمل بعد الانسحاب على توفير تجارة سلسة، بلا جمارك مع الاتحاد الأوروبي وعلى توحيد الإجراءات التنظيمية في الجانبين.

وتشهد بريطانيا انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني عشر من الشهر الحالي، ويأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الفوز بأغلبية تمكنه من إتمام «بريكست» في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السيارات في بريطانيا تراجع في 16 من آخر 17 شهراً، وذكر «إس إم إم تي» أن حجم الإنتاج تراجع في تشرين الأول الماضي، بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

وأوضح الاتحاد أن غياب ثقة المستهلكين والشركات في الداخل أثر بشكل خاص على عملية الإنتاج، وحذر هويس من أن تراجع الإنتاج لشهر آخر من شأنه أن يتسبب في «أوقات مزعجة لأبعد حد بالنسبة لقطاع صناعة السيارات».

ووصلت نسبة التراجع في إجمالي حجم الإنتاج للعام الحالي إلى 14.4 في المائة حتى الآن.



ويحث الاتحاد بريطانيا لهذا السبب على أن تبرم بعد الخروج اتفاقيات لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي وأسواق أخرى، مشيراً إلى أن الجمارك ستزيد تكاليف إنتاج السيارات في بريطانيا بـ2.‏3 مليار جنيه إسترليني في العام.

وبحسب تقديرات الاتحاد، فإن فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات يمكن أن يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج بحلول 2024 بمقدار 1.5 مليون سيارة تبلغ قيمتها 42.7 مليار جنيه إسترليني.

وقد تراجع الإنتاج في شهر أكتوبر الموجه إلى السوق المحلية بنسبة 10.7 في المائة، في حين تراجع الإنتاج الموجه إلى التصدير بنسبة 2.6 في المائة سنوياً.

وذكر اتحاد مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن التغيير في طرز السيارات في بريطانيا أسهم أيضاً في تراجع الإنتاج، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 1.12 مليون سيارة بانخفاض نسبته 14.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وتم تصدير نحو 80.5 في المائة من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

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