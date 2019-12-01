إستبعاد حكام من خليجي 24 وتوضيح لإستخدام تقنية {الفار}

2019/12/01 | 09:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج طارق أحمد أن اللجنة ستستبعد الحكام الذين تتأهل منتخبات بلادهم الى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية من خليجي 24.

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